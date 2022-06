Reggina, il disgelo con Taibi, l’attesa di Stellone e tutti i retroscena

Ieri sera abbiamo raccontato le fibrillazioni in corsa tra Massimo Taibi e la nuova proprietà, senza parlare di esonero e senza proporre nomi di improbabile nuovi allenatori. Sensazionalismo puro. Tutto questo perché stamattina c’è stato un incontro, alla ricerca di un punto di incontro. La Reggina aveva provveduto alla nomina di Gabriele Martino come direttore generale, sono stati giorni complicati e di confronti che hanno portato a un passo dalla rottura. Taibi aspetta di chiarire la sua posizione, di sicuro c’è un tentativo di disgelo in corso. E il discorso coinvolge anche l’allenatore Stellone, senza doverne nominare per forza un altro prima che la situazione venga definitiva chiarita. Nel frattempo, il club amaranto ha provveduto – tramite una nota – a ufficializzare la conferma di Taibi, l’arrivo del dg Martino e anche l’organigramma societario. Ad affiancare il presidente Marcello Cardona ci sarà Paolo Cataldi nel ruolo di Amministratore Delegato, nel CdA anche Filippo Brunori, Cristiano Di Giosa e Angelo Ferraro. Il direttore generale dell’Area Corporate sarà Ivan Rizzuto.

