Esclusiva: Reggina, i clamorosi tentativi per Bendtner e l’opzione Caturano

La Reggina cerca un attaccante di spessore per completare una squadra già competitiva. Arriveranno anche un terzino destro (c’è stato il no del Sudtirol per Tait) e un centrocampista (piace molto Altobelli della Salerntiana,

concorrenza Alessandria). Per l’attacco nelle ultime 72 ore c’è stato un clamoroso tentativo per Nicklas Bendtner, ex Juve, in forza al Rosenborg, una scelta davvero fuori da ogni canone per la Serie C. Un tentativo concreto, al punto che – tramite intermediari – si è cercato di fissare un appuntamento in Danimarca per stringere. Bendtner ha dato un’iniziale apertura, poi ha un po’ spento, vorrebbe tornare in Italia e ha avuto una proposta anche dalla Serie B fin qui non concretizzatasi. La Reggina ci ha provato, magari ci riproverà, sapendo che la volontà del diretto

interessato può fare la differenza, la C non è considerata – almeno per il momento – all’altezza del suo appeal. Ecco perché la Reggina sta battendo altre strade: a parte Litteri del Cosenza, occhio anche a Salvatore Caturano dell’Entella, un profilo che in C ha sempre lasciato il segno.

Foto: Mirror