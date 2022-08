Reggina, grande entusiasmo durante l’incontro squadra-tifosi. Il video

La Reggina si prepara all’esordio casalingo in Serie B e la società ha chiamato a raccolta i propri tifosi. Risposta che non è tardata ad arrivare. I tifosi amaranto hanno risposto in grande numero e hanno portato un grande entusiasmo al centro sportivo S. Agata. Cori, fumogeni e un’ondata di affetto nei confronti della squadra e dello staff tecnico guidato da Pippo Inzaghi. Reggio è carica ed è pronta all’esordio casalingo contro il Sudtirol.

Foto: Screen video