L’indiscrezione: Reggina, vicino anche il portiere Geria. Intanto Mastour…

La Reggina sta per tesserare anche il portiere Emanuele Geria, classe 1995, che presto firmerà fino a giugno. Un’altra operazione sul punto di essere definita, nel frattempo è arrivata – come anticipato – la firma di Hackim Mastour, non a Reggio ma nello studio modenese dell’avvocato Domenico Beraldi, come certificato dalla foto pubblicata sul profilo Instagram dal trequartista Italo-marocchino. Mastour sara a Reggio soltanto nella giornata di domenica e lunedì si sottoporrà alle visite. Tramite i social, l’ex Milan si è detto “onorato di entrare a far parte di una grande squadra come la Reggina”. Di seguito il post con la foto della firma.