Reggina, Gallo su Aglietti: “Non c’è stata trattativa. Ha accettato subito di venire”

Intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione di Aglietti, il presidente della Reggina, Luca Gallo, ha parlato così del nuovo tecnico: “Ho guardato la storia di Aglietti, ma qui oltre il curriculum di un allenatore seppur bravo, c’è qualcosa di più. C’è un uomo, un professionista che esula da quello che possono essere i successi sportivi, mister Aglietti è qualcosa di più. E’ stata una trattativa lampo, praticamente come se non ci fosse stata. Ha accettato subito di venire, non è una questione di soldi, di nulla, solo di cuore e affetto verso la società e tifoseria. Di fronte a questi discorsi, ogni altra cosa diventa superflua. E’ una decisione profonda”.

Foto: Sito Reggina