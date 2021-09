Serie B, Reggina-Frosinone 0-0. Bravi i portieri

Finisce 0-0 la sfida fra Reggina e Frosinone al Granillo, al termine di una partita non bellissima, ma molto combattuta fisicamente. Dopo un primo tempo di grande pressione del Frosinone, la Reggina risponde nella ripresa e per poco non trova il gol vittoria nel recupero con Cortinovis. Buona prova per entrambi i portieri, entrambi protagonisti. Un punto a testa per le due squadra, che sono appaiate a quota 10 punti in zona playoff.