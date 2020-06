Reggina, ecco Menez: “Qui per la passione dei tifosi, darò tutto per renderli felici”. Le foto

Jeremy Menez è arrivato in Italia. L’attaccante francese tra poco arriverà a Reggio Calabria da Messina a bordo di un catamarano battente bandiera amaranto. Il classe ’87, arrivato a parametro zero al termine di una trattativa che vi abbiamo anticipato e raccontato con dovizia di dettagli, è pronto così ad iniziare la sua nuova avventura in Italia dopo quelle con Milan e Roma. Lo stesso Menez ha rilasciato le seguenti parole all’ufficio comunicazione della Reggina: “Il rapporto umano è molto importate per me. Dopo l’appuntamento con il presidente Gallo ero certo di venire qui. Sono molto contento di tornare in Italia ed adesso speriamo di fare bene. Sono venuto qui per il calore dei tifosi, la passione che ha il calcio italiano e sono molto contento di ripartire dalla Reggina, abbiamo tante cose da fare. Sto fisicamente alla grande, lo stop mi ha aiutato moltissimo. Darò tutto per rendere felici i tifosi”.

Foto: canali ufficiali social Reggina