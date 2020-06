Reggina, è l’ora della festa: i tifosi amaranto invadono le strade del centro. Foto e video

Dopo la promozione in Serie B (6 anni dopo l’ultima avventura in cadetteria), ottenuta al termine di una cavalcata entusiasmante, per la Reggina è arrivata l’ora della festa. I tifosi amaranto sono scesi in strada per festeggiare: centinaia di supporter si sono riuniti nelle strade del centro (in particolare in Piazza Duomo) di Reggio Calabria dove hanno intonato cori e sventolato bandiere. Ai festeggiamenti – come si evince nelle foto e nel video di Roberto Foti – hanno partecipato anche alcuni giocatori, tra i quali il capitano Guarna, De Rose e l’attaccante German Denis.