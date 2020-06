Reggina, è il giorno di Menez: l’attaccante è in viaggio, arriverà alle 15

Jeremy Ménez in arrivo a Reggio Calabria, è il grande colpo di mercato del club amaranto ma ne arriveranno altri. Ecco la foto dell’attaccante francese mentre sta per imbarcarsi da Parigi: arriverà a Catania. Nel pomeriggio alle ore 15 giungerà al porto di Reggio a bordo di un catamarano, sarà prevedibilmente accolto dai tifosi che aspettano il suo arrivo e che sognano un’altra stagione in prima fila dopo la promozione in Serie B.

Menez, che ha firmato un contratto triennale, sarà presentato domani alle 15 al “Granillo”: anche in questo caso tutti i programmi sono stati rispettati.