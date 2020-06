Reggina, domani la conferenza di Gallo. Atteso l’annuncio di Menez. E venerdì…

C’è molta attesa, tra i tifosi della Reggina, per la conferenza del presidente Luca Gallo, programmata per domani pomeriggio alle 17. Il numero uno del club parlerà dopo la promozione in Serie B e molto probabilmente svelerà il nome del primo acquisto, un grande botto. Tutte le strade conducono a Jeremy Menez, ormai (da giorni e giorni) non ci sono più dubbi. Gli accordi totali, contratto triennale, sono stati raggiunti da tempo, sarà Gallo a convincere i pochissimi diffidenti. Intanto, è già partita la macchina organizzativa per l’arrivo di Menez in Italia, arrivo previsto per venerdì a Catania. Quindi, il trasferimento a Reggio Calabria dove sarà presentato nella giornata di sabato. Le ambizioni della Reggina ripartono da Menez, con tanti saluti a chi la riteneva una trattativa “impossibile”.

Foto: Twitter ufficiale Paris FC