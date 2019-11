Reggina da record con la firma di Toscano e Taibi

Letteralmente scatenata. Vincendo anche a Potenza con un risultato che non ammette discussioni o piagnistei (3-0), autentica prova di forza, la Reggina ha consolidato il primo posto nel girone C di Serie C. Tredici partite, 31 punti, eguagliato il record della Reggina di Tobia (stagione 1983-1984) che militava nell’allora C2. Di questa Reggina, costruita impeccabilmente dal direttore sportivo Taibi e guidata mirabilmente da Mimmo Toscano, colpisce l’autorevolezza. Oltre alla possibilità di pescare dentro un organico assortito, le riserve (se proprio dobbiamo chiamarle così) all’altezza dei titolari. Dall’avvento di Luca Gallo, la Reggina vola: investimenti, programmazione, risultati e ambizioni. Quanto chiedeva da tempo una città affamata di calcio come Reggio Calabria.

Foto: sito Reggina sito ufficiale