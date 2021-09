Reggina, confermata la risoluzione consensuale con Mangiarano: il comunicato ufficiale

Come vi avevamo anticipato ieri e confermato oggi, Giuseppe Mangiarano non è più il direttore generale della Reggina. Lo ha annunciato il club calabrese tramite la seguente nota:

“Reggina 1914 comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto col Direttore Generale Giuseppe Mangiarano. Le parti hanno di fatto completato il percorso tracciato lo scorso febbraio, che ha visto il DG entrare fin da subito in un ruolo centrale, sotto il profilo della messa in sicurezza dei conti e della razionalizzazione delle risorse. Dopo aver raggiunto brillantemente gli obiettivi prefissati, il club ed il dottor Mangiarano hanno deciso di salutarsi da buoni amici, all’insegna della reciproca soddisfazione. Da parte della Reggina, dunque, un caloroso ringraziamento al DG per l’operato svolto, con professionalità e lungimiranza, in un periodo decisamente controverso e delicato per l’intero sistema calcio e non solo”.

Le dichiarazioni di Mangiarano in merito

“Il compito che avevo a Reggio è finito ma ci tengo a ringraziare il Presidente Gallo per avermi dato la possibilità di lavorare in una piazza così importante e prestigiosa. Nel corso di questi mesi ho sempre avvertito la piena fiducia del Presidente, una fiducia che spero di aver ricambiato. Lascio una società più sicura e solida, alla quale auguro le migliori fortune”.

Foto: Logo Reggina