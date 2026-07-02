Reggina, c’è Romairone in pole per la poltrona di ds. La tempistica

02/07/2026 | 10:30:04

Giancarlo Romairone è l’uomo prescelto da Lotito per la poltrona di direttore sportivo della Reggina. Ci sono conferme rispetto alle indiscrezioni circolate ieri mattina su diversi siti che si occupano delle vicende amaranto. La decisione dovrebbe diventare operativa entro il weekend, Romairone probabilmente sarà l’unico riferimento tecnico della neonata società rilevata dal proprietario della Lazio. Il contratto dovrebbe essere di un anno con opzione rinnovo in caso di promozione in Serie C.

foto insta Romairone