Doppio colpo in entrata per la Reggina. Nelle ultimissime ore è arrivata la firma sul contratto biennale di Nicolò Bianchi, centrocampista classe 1992 svincolato dopo l’esperienza al Vicenza. E nella prossima settimana arriverà anche il nero su bianco di Andrea Cristini, difensore classe 1994 proveniente dal Cuneo. Due piste che vi avevamo anticipato giorni fa, in attesa degli annunci…