Reggina-Bari, la sfida delle big termina 1-1. Ma che spettacolo sugli spalti (con 16mila spettatori)

Termina 1-1 il big match del Granillo tra Reggina e Bari, la super sfida della 23esima giornata del girone C di Serie C. Padroni di casa in vantaggio con Denis al 69′, pareggio ospite all’88’ con Perrotta. La Reggina resta così saldamente al primo posto in classifica con 6 lunghezze di vantaggio proprio su Bari e Ternana. Al Granillo, però, il vero spettacolo è sugli spalti: 16.092 spettatori, battuto il record stagionale della partita contro il Catanzaro (15.819). Un bellissimo clima di festa grazie al solido gemellaggio tra le due tifoserie, come certificato della coreografia dei sostenitori amaranto.

Foto: Twitter ufficiale Bari