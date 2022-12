Reggina-Bari, grande attesa in nome di un gemellaggio

Domani sera Reggina-Bari, anticipo molto atteso di Serie B con ampia vista sull’alta classifica. Sono due squadre che stanno facendo molto bene, alla luce di un mercato equilibrato e con tante intuizioni. Non a caso, a due giornate dalla sosta di tre settimane, sono nei quartieri altissimi della classifica: la Reggina è seconda, il Bari insegue a tre punti. E la sfida di domani conta molto, non soltanto per le ambizioni ma anche per l’autostima all’interno di un campionato molto equilibrato. Sarà la notte del ritorno di Bellomo e Folorunsho al Granillo, ma sarà soprattutto la notte di una vecchia amicizia da rinsaldare, lo storico gemellaggio tra le due tifoserie.

Foto: Instagram Reggina