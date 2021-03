Reggiana, Siligardi e il ds Tosi positivi al Covid-19. Il comunicato

Nuovi positivi in Serie B. Stavolta la squadra interessata è la Reggiana. Proprio la società ha comunicato la positività al tampone di Siligardi e del direttore sportivo Doriano Tosi.

“AC Reggiana comunica che Luca Siligardi e Doriano Tosi sono risultati positivi al Covid-19 in seguito agli ultimi test effettuati. Il calciatore ha rispettato nei giorni appena trascorsi un periodo d’isolamento preventivo e il Direttore Sportivo granata non ha avuto contatti significativi recenti con il gruppo squadra. Entrambi i tesserati stanno bene e sono costantemente monitorati dallo staff medico della società. Sono risultati negativi al tampone molecolare tutti gli altri elementi che proseguono regolarmente l’attività sportiva nel pieno rispetto dei protocolli del Ministero della Salute e della FIGC. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti che precederanno la partenza della squadra per la trasferta di Frosinone”.