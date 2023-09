Reggiana, rottura del legamento crociato per Vergara. Il comunicato

La Reggiana di Alessandro Nesta dovrà fare i conti con una lunga assenza nella zona offensiva. Nella mattinata di oggi, infatti, è arrivato l’esito degli esami di Antonio Vergara che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

Di seguito il comunicato della società granata: “Tramite il Responsabile Sanitario Dr. Marco Cassago, comunica che il calciatore Antonio Vergara è stato sottoposto nella mattinata di oggi a esami strumentali in seguito all’infortunio occorso sabato in occasione della partita di campionato con la Cremonese. Il referto ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il giocatore sarà operato ed inizierà immediatamente il percorso riabilitativo. In bocca al lupo, Antonio. Ti aspettiamo presto in campo!”.

Foto: Sito Reggiana