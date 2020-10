Reggiana, i positivi al Covid salgono a 16. Chiesto il rinvio della prossima gara

Non c’è pace in casa della Reggiana. Dopo aver riscontrato i primi casi di positività a inizio settimana, la situazione si è fatta sempre più grave.

Il club emiliano ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha fatto sapere che i giocatori contagiati dal Covid-19 sono saliti a 11, più 5 membri dello staff.

Come spiega nella nota ufficiale, la società chiederà il rinvio della prossima gara contro il Cittadella: “AC Reggiana comunica che gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all’interno del gruppo squadra un aumento dei casi di positività al Covid-19, attualmente riscontrati in 11 calciatori e 5 membri dello staff tecnico. I tesserati sono stati messi in isolamento fiduciario – come da protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC – e continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dello staff medico della società.

In relazione alla situazione sanitaria di AC Reggiana e a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.29 di Lega B del 13 Ottobre 2020, è stata inviata nel pomeriggio di oggi la richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara di Serie BKT in programma sabato 24 ottobre 2020 con il Cittadella“.