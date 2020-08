Reggiana, il Dg Cattani: “Giocare la Serie B al Mapei è molto importante per noi”

Il Dg della Reggiana Vittorio Cattani è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, esprimendo la gioia per il rinnovo del contratto per l’utilizzo del Mapei di Reggio Emilia: “Ritrovare la Serie B nell’importante palcoscenico del Città del Tricolore è qualcosa di molto importante per la Reggiana, che disputerà le gare casalinghe della prossima stagione in uno degli impianti più prestigiosi a livello nazionale e non solo. Un sentito grazie alla Mapei Stadium S.r.l. per l’apertura dimostrata nei nostri confronti, gesto che rafforza il rapporto serio e collaborativo tra la realtà che agiscono nella Reggio Emilia sportiva”.