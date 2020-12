Reggiana-Frosinone: le formazioni ufficiali

La Serie B torna in campo per il turno infrasettimanale per la 12a giornata. Il primo anticipo è tra Reggiana e Frosinone.

Queste le formazioni ufficiali:

Reggiana (3-4-1-2): Crofolini; Martinelli, Rozzio, Ajeti; Libutti, Rossi, Pezzella, Zampano; Varone, Zamparo, Cambiaghi. Allenatore: Alvini

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi, Rohden, Carraro, Gori, Beghetto; Tribuzzi, Parzyszek. Allenatore: Nesta

Foto: Logo Serie B