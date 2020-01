Reggiana, è ufficiale l’acquisto di Favalli dal Catanzaro

Alessandro Favalli è un nuovo giocatore della Reggiana. A dare l’ufficialità della notizia è stato il club, attraverso un comunicato: “La Reggio Audace F.C. comunica di aver perfezionato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Alessandro Favalli, che si lega alla società granata fino al Giugno 2021. L’esterno classe 1992 ha messo insieme 11 presenze e 1 rete nella prima parte della stagione in corso, la seconda con la maglia dell’US Catanzaro (Girone C – Serie C). Giocatore esperto della categoria, vestirà in campo la maglia numero 2“.

Foto: sito Reggio Audace F.C.