Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Reggiana-Brescia, gara in programma alle 17.00 e valida per la 32a giornata di Serie B:

Reggiana (3-4-1-2): Venturi; Ajeti Rozzio Yao; Libutti, Del Pinto, Rossi, Kirwan; Radrezza; Zamparo, Kargbo.

All. Alvini.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella; Bjarnason, Labojko, Ndoj; Spalek, Ragusa; Ayé.

All. Clotet.