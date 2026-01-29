Regalo del Porto per Farioli: in arrivo Moffi dal Nizza

29/01/2026 | 11:17:51

Regalo di mercato in arrivo per Francesco Farioli al Porto. Come previsto, Terem Moffi (26 anni) non indosserà più la maglia delle Aquile in questa stagione. Secondo quando raccolto da Footmercato, è stato raggiunto un accordo completo tra la dirigenza del Nizza e l’FC Porto per il prestito dell’ex giocatore del Lorient. Il centravanti nigeriano è al Nizza dal 2022 e con i francesi ha raccolto 21 reti in 56 presenze.

Foto: Instagram Nizza

