Reece James: “Sono al settimo cielo, il Chelsea significa tantissimo per me”

13/03/2026 | 13:28:11

Il capitano del Chelsea, Reece James, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione del rinnovo del suo contratto fino al 2032. Queste le sue parole:

“Sono al settimo cielo per aver prolungato il mio contratto: il Chelsea significa tantissimo per me. Ho sempre detto che voglio che i miei anni migliori siano qui, e credo davvero che abbiamo tutto il necessario per consolidare i successi passati. Sono entusiasta per il futuro sotto questa proprietà, con i direttori sportivi, l’allenatore e tutto lo staff, e spero che insieme riusciremo a conquistare molti altri trofei nei prossimi anni”.

Foto: X Chelsea