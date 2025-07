Reece James: “Le statistiche non contano, siamo qui per vincere”

12/07/2025 | 09:58:55

Alla vigilia della finale della finale del Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain, Reece James ha parlato così: “Questo è un match di altissimo livello. Loro sono una delle squadre più in forma al mondo in questo momento e sono i favoriti, ma non mi interessa davvero”, ha detto. James ha poi messo in chiaro che il Chelsea non si farà influenzare dalle previsioni: “Le statistiche, i dati, chi è favorito o meno… per noi non significano nulla. Abbiamo una grande squadra, abbiamo già sorpreso tante persone. Siamo pronti e andiamo lì per vincere. Giocheremo alla pari. Il difensore ha anche chiarito i motivi della sua assenza nell’ultima gara: “Non ero infortunato. Durante il riscaldamento non mi sentivo al meglio: avrei potuto giocare, ma sarebbe stato un rischio inutile, e avrei rimpianto di non aver ascoltato il mio corpo”.

Foto: Instagram personale