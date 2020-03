Redknapp rivela: “Ferguson? Mi disse di non far giocare Bale perché portava sfortuna”

Harry Redknapp svela un curioso retroscena su Sir Alex Ferguson e Gareth Bale. Il tecnico, intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, ricorda i tempi in cui allenava il Tottenham: “Erano 24 partite in cui Gareth giocava e non riuscivamo a vincere. E quindi Ferguson mi ha detto ‘Io non lo farei giocare, Harry. Porta sfortuna’. Ma io gli ho risposto che pensavo che sarebbe diventato un gran giocatore. Sentivo anche voci che dicevano che lo avrei ceduto in prestito, ma mai nella vita avrei spedito in prestito Gareth Bale. Se fosse rimasto a fare il terzino sinistro sarebbe probabilmente diventato il migliore al mondo nel suo ruolo”.

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020