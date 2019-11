Redknapp: “Pochettino all’Arsenal? Basta vincere, poi i tifosi accetterebbero anche Saddam Hussein”

Harry Redknapp, ex allenatore del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Talk Sport soffermandosi su un eventuale approdo di Mauricio Pochettino all’Arsenal. Ecco le sue dichiarazioni: “Perché non dovrebbe andarci? Pensate che i tifosi dell’Arsenal non lo vorrebbero? Se vai e inizi a vincere, accetterebbero chiunque, anche Saddam Hussein. Nel calcio funziona così. Sol Campbell si è trasferito dal Tottenham all’Arsenal, così come George Graham, Terry Neil o Pat Jennings“, ha confessato.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham