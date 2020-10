Redknapp: «Il Manchester Utd ha tesserato Cavani per disperazione»

Il tecnico Harry Redknapp non è stato molto tenero con il Manchester United dalle colonne del Sun. «Tutti sanno che mi piace giocare d’azzardo, ma non come hanno fatto a Manchester. Era ovvio che avevano bisogno di qualcuno dopo la sconfitta scioccante contro il Tottenham ed hanno tesserato Cavani. Vale a dire un 33enne che guadagna 221mila euro a settimana. L’ultimo giorno di calciomercato profuma di disperazione…».

Foto: Express