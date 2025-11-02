Recupero crediti: Kostic titolare con gol, il compleanno migliore e un futuro da scrivere

02/11/2025 | 11:45:37

Filip Kostic titolare a Cremona: buona prestazione e gol. L’avventura di Luciano Spalletti parte come se fosse un “recupero crediti”, ovvero situazioni che avevano portato la Juventus a spendere tanti soldi, pentendosi presto dell’investimento oppure non valorizzandolo come avrebbe dovuto. Eppure l’esterno offensivo classe 1992 arrivò a Torino reduce da un’Europa League vinta da protagonista, in quel periodo era considerato uno dei migliori specialisti in circolazione. Il suo arrivo, maturato dopo un assalto a sorpresa, era stato invocato da Allegri e l’impatto era stato buono. Ma poi l’eclissi, non certo per colpa esclusiva di Kostic, il ritorno dal prestito con il Fenerbahce, la volontà di restare a Torino fino alla scadenza del contratto fissata per il prossimo giugno. Non sappiamo cosa cambierà dopo ieri nel destino di Filip, di sicuro Spalletti ha organizzato un “recupero crediti” rispetto agli investimenti fatti in passato e che non avevano dato un ritorno. Proprio nel giorno del compleanno di Kostic, compleanno con gol…

