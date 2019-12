Recuperi Serie C: il Gozzano piega la Juve Under 23. Paganese-Catania 3-1

Si sono conclusi i primi due match validi per i recuperi del campionato di Serie C. Nel girone A il Gozzano sbanca il campo della Juventus Under 23 con il gol di Bukva. Nel girone C, dominato dalla Reggina, la Paganese batte per 3-1 il Catania e sale in zona play off. Successo ottenuto grazie ai gol di Scarpa, Stendardo e Guadagni, serve a poco la rete di Dall’Oglio.

CLASSIFICA Girone A: Monza 45, Renate, Pontedera 32, Siena 31, Carrarese 30, Novara 29, AlbinoLeffe, Arezzo, Alessandria 25, Pro Vercelli 23, Como, Juventus U23, Pistoiese 22, Pro Patria 21, Pianese, Lecco, Gozzano 18, Pergolettese 15, Olbia 11, Giana Erminio 10.