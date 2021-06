Record per Cristiano Ronaldo: sarà la quinta apparizione ad un Europeo. Nessuno come lui

Giocando domani contro l’Ungheria, Cristiano Ronaldo scriverà l’ennesimo record della sua straordinaria carriera.

Si tratterà della quinta apparizione ad una fase finale della manifestazione continentale con il Portogallo.

L’esordio, giovanissimo, ad Euro 2004, a 19 anni, negli Europei giocati in casa e persi in finale contro la sorpresa Grecia, contro la quale segnò nella gara persa ai gironi per 2-1. In totale segnò due gol in quella manifestazione.

Nel 2008, il Portogallo arrivò fino ai quarti di finale, quando perse 3-2 con la Germania. In quella manifestazione CR7 segnò un gol solo, nella vittoria contro la Repubblica Ceca ai gironi.

Nel 2012, il Portogallo arrivò in semifinale, quando perse contro la Spagna ai rigori, poi vincitrice in finale contro l’Italia. Tre gol per il portoghese, in quella manifestazione.

Nel 2016, in Francia, la quarta presenza agli Europei, quelli vincenti per i portoghesi. Tre reti per lui anche in quella manifestazione. Ora è atteso per il quinto Europeo. Record assoluto.

Sono diciassette i giocatori che hanno partecipato a quattro Campionati Europei, a partire da Lothar Matthäus e Peter Schmeichel nel 2000. Tra loro c’è Ronaldo, che salvo clamorose sorprese giocherà anche a Euro 2020 e arriverà a quota cinque. Inoltre Ronaldo è a sole due presenze da Buffon con maggiori presenze ad una fase finale degli Europei (contando che nel 2000 Buffon si fece male alla vigilia dell’evento e giocò Toldo).

Per Ronaldo vicino anche un altro record in caso di gol. Al momento, con 9 gol segnati, è appaiato insieme a Platini a 9 gol, come goleador più prolifico all-time ad una fase finale di un Europeo. Basta un gol per staccare “Le Roi”.

Foto: Twitter fed. Portogallo