Record Orsolini, con il gol al Genoa eguaglia le reti di Signori in Serie A in maglia Bologna
20/09/2025 | 17:40:12
Serata storica per Riccardo Orsolini in maglia Bologna. L’asso rossoblù, con il gol al Genoa, ha segnato la rete 67 con il club emiliano in Serie A. Eguagliato Beppe Signori, salendoall’11° posto tra i cannonieri rossoblù del massimo campionato. Mentre nella classifica generale, con 75 gol all’attivo, vede avvicinarsi un mito come Marino Perani a quota 76, con cui Orsolini condivide anche il ruolo in campo.
Foto: Instagram Bologna