Record: Milan, tentativo per Morato. Ma il Benfica alza il muro

Secondo quanto riportato dalla testata portoghese Record, il Milan avrebbe manifestato un importante interesse nei confronti di Morato, difensore 21enne attualmente in forza al Benfica. Il club, tuttavia, avrebbe rispedito al mittente l’interessamento. Rui Costa sarebbe intenzionato a trattenere il giocatore, che ha ancora diversi margini di crescita, per far in modo che il suo valore si alzi e che la sua cessione possa portare un’entrata maggiore nelle casse del club.

Foto: Sito Benfica