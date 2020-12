Record gol di Messi, il Santos non ci sta: “I gol di Pelé non sono 643, ma 1091”

Il 23 dicembre scorso Messi ha superato Pelé nella classifica marcatori di tutti i tempi per quanto riguarda i gol segnati con un unico club. Andando in rete contro il Valladolid, l’argentino ha raggiunto quota 644 ed erano arrivati i complimenti dello stesso Pelé. Oggi però il Santos ha voluto contestare il conteggio, sostenendo che sarebbe giusto prendere in considerazione i 448 gol segnati da Pelé in gare non ufficiali, da aggiungere ai 643 segnati in partite ufficiali. Questo il comunicato del club brasiliano pubblicato sul sito ufficiale: “I 448 gol segnati in gare e competizioni amichevoli sono stati condannati all’ostracismo come se avessero meno valore degli altri. Furono messi a segno contro le principali squadre dell’epoca. Una squadra come l’Inter, negli anni sessanta, subì otto gol da Pelé. La lista è immensa e con partecipanti di peso: River Plate, Boca Juniors, Racing, Univesidad de Chile, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica e Anderlecht. Lo stesso Barcellona, dove gioca Messi, fu vittima di Pelé: quattro gol segnati, in quattro gare“.

Foto: bbc.com