Record: arriva un’offerta pazza dall’Arabia Saudita per Ronaldo

Dal Portogallo arriva la clamorosa notizia: è un’offerta pazza dall’Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo. L’ex Juve è sotto contratto fino a giugno 2023 con il Manchester United ma ha più volte detto di voler cambiare aria. L’offerta arrivata è di 30 milioni al club inglese per il cartellino, più 250 milioni al giocatore per due anni di contratto e 20 milioni per gli intermediari.

Foto: Cristiano Ronaldo Twitter Manchester United