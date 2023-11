Record amaro per l’arbitro Bryce: si rompe il crociato nella sua 344° partita ufficiale

Giornata di contrasti per l’arbitro tedesco Felix Brych durante l’incontro di campionato tra Eintracht Francoforte e Stoccarda sabato scorso. Da un lato, Brych ha celebrato il raggiungimento di un significativo traguardo, eguagliando l’importante record di Wolfgang Stark con 344 partite arbitrate nel calcio tedesco. Tuttavia, la gioia è stata offuscata da un brutto infortunio subito durante la stessa partita.

Intorno alla mezz’ora, Brych ha segnalato un problema al ginocchio sinistro, costringendolo a lasciare il campo. Il quarto uomo Patrick Schwengers, a soli 28 anni, è subentrato come arbitro. Gli esami effettuati successivamente hanno purtroppo rivelato una rottura del legamento crociato, e nei prossimi giorni Brych sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

Questo infausto evento mette in risalto la dualità di emozioni vissute da Brych nella stessa giornata, celebrando un record storico mentre subisce un infortunio che lo terrà fuori per un periodo considerevole. La solidarietà del mondo del calcio si estende a Brych mentre affronta la sfida della riabilitazione e si auspica un rapido e completo recupero per l’arbitro tedesco.

Foto: Instagram Marca