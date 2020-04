Recoba rivela: “L’arrivo in Italia? Mi volevano Inter e Juve, io scelsi i nerazzurri”

Alvaro Recoba, ex fantasista di Inter e Uruguay, ha parlato sul canale You Tube di MarioInter rivelando alcuni retroscena in merito all’arrivo in Italia dall’Uruguay: “Sei mesi prima di arrivare all’Inter, avevo fatto benissimo con il Nacional e il mio procuratore mi disse che c’erano due possibilità: i nerazzurri o la Juventus. Ero un ragazzino, avevo solo 20 anni e mai mi sarei immaginato di arrivare così lontano. Ho giocato con calciatori come Ibrahimovic, Ronaldo, Baggio, Veron, Zanetti e tanti altri. Se ripenso ai sogni che avevo da bambino, devo dire che la mia carriera è andata ancora meglio di quanto sperassi”.