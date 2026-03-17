Recoba compie 50 anni. Moratti: “Quando lo presi mi dissero che avrebbe fatto cadere lo stadio. Si è avverato”

17/03/2026 | 12:30:23

El Chino, Alvaro Recoba compie 50 anni (17 marzo 1976). Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato della sua enorme stima per l’uruayano.

Queste le sue parole: “Quando lo presi i suoi agenti mi dissero: “Alla sua prima partita, il Chino farà cadere lo stadio”. E lo stadio lo fece cadere veramente…In campo ha rappresentato tutto ciò che amo del calcio. Magari un po’ pigro, ma talentuoso, sorprendente, geniale, divertente. Faceva gol incredibili, e i ragazzini potevano sognare con lui. Uno dei più bei ricordi della mia presidenza”.

Foto: sito Inter