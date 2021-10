Reca è guarito dal Covid-19: il comunicato dello Spezia

Tramite i propri canali ufficiali, lo Spezia ha fatto il punto della situazione riguardo la squadra allenata da Thiago Motta. Buone notizie, Reca è guarito dal Covid-19:

“Nuova seduta mattutina per le Aquile di mister Thiago Motta, che sul terreno di Follo hanno proseguito nella preparazione alla sfida in programma martedì contro il Genoa. Riscaldamento tecnico, situazioni tattiche, sviluppi offensivi e partitella finale per Maggiore e compagni; differenziato per Amian, Colley e Sala, sempre più vicini al rientro in gruppo. Buone notizie anche da Reca, risultato negativo al test anti COVID-19 e dunque pronto a svolgere i test per il reinserimento in gruppo”.

Foto: Sito Spezia