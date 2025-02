Rebus Balotelli: sempre più in fondo alle gerarchie del Genoa

Il ritorno di Balotelli in Serie A aveva suscitato grande interesse, soprattutto per la convinzione di Mario di poter ancora fare la differenza. La verità, però, è tutt’altra. Anche nella gara di ieri, contro il Venezia, l’attaccante italiano non è stato convocato, facendo risalire così l’ultima presenza al 21 dicembre 2024 nella sfida con il Napoli. Insomma, l’impatto di Super Mario non è stato dei migliori e la sua assenza dal terreno da gioco non c’entra con alcun tipo di litigio o comportamento al di fuori delle linee. Si tratterebbe semplicemente di una scelta tecnica dovuta, anche e soprattutto, a un mercato di gennaio che ha sistemato la situazione del Grifone per quanto concerne il reparto offensivo. Adesso, dunque, bisognerà vedere se da qui alla fine della stagione Mario riuscirà a risalire le gerarchie di Vieira oppure se rimarrà a guardare.

FOTO: Instagram Genoa