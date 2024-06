Rebrov: “Contro la Slovacchia si è visto il nostro vero spirito. Vittoria meritata”

Il CT dell’Ucraina, Serhiy Rebrov, ha parlato dopo la gara vinta in rimonta contro la Slovacchia.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto molto male contro la Romania, ma non posso dire che questa fosse una squadra diversa. Hanno mostrato uno spirito diverso e hanno meritato la vittoria. Dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ma questa è stata una partita molto importante per la squadra e per il Paese. Dovevamo reagire nel secondo tempo. Non pressavamo abbastanza alto. Abbiamo capito che questa era la nostra occasione e questo è quello che ho detto. Ho detto di non farlo, di non preoccuparsi del punteggio e provarci. Abbiamo cambiato alcune posizioni – ha detto il c.t. Rebrov – nel pressing alto a metà tempo. I giocatori entrati dalla panchina ci hanno migliorato. Soprattutto, abbiamo mostrato il nostro spirito. Abbiamo davvero provato a cambiare il risultato e abbiamo meritato la vittoria”.

Foto: twitter Ucraina