Rebic stende anche il Brescia: il Milan sbanca il “Rigamonti” e si prende il sesto posto

Ancora Rebic. L’attaccante croato, così come successo nell’ultima sfida contro l’Udinese, entra nella ripresa, segna e regala tre punti al Milan: la squadra di Pioli batte 1-0 il Brescia al “Rigamonti” in una partita tutt’altro che semplice, con numerose occasioni dei ragazzi di Corini che hanno esaltato Donnarumma. Pioli trova la terza vittoria di fila e si porta momentaneamente al sesto posto che vale un pass per l’Europa.

Venerdì 24 gennaio

20:45 Brescia-Milan 0-1 (Rebic)

Sabato 25 gennaio

15:00 Spal-Bologna

18:00 Fiorentina-Genoa

20:45 Torino-Atalanta

Domenica 26 gennaio

12:30 Inter-Cagliari

15:00 Parma-Udinese

15:00 Sampdoria-Sassuolo

15:00 Verona-Lecce

18:00 Roma-Lazio

20:45 Napoli-Juventus

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 47; Lazio* 45; Roma 38; Atalanta 35; Milan 31; Cagliari 30; Parma 28; Torino 27; Verona* 26; Napoli, Bologna, Udinese, Fiorentina 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia, Spal 15; Genoa 14.

* una partita in meno

Foto: Instagram ufficiale Milan