Rebic risponde a Morata: 1-1. La Juve senza vittorie dopo 4 giornate

Il big match di questa quarta giornata di Serie A 2021-22 si gioca all’Allianz ed è Juventus-Milan.

Partono in spinta i rossoneri, ma la sblocca dopo 4′ Alvaro Morata, lanciato a rete da Dybala sugli sviluppi di un corner. Contropiede letale, Theo Hernandez non riesce a fermare lo spagnolo e passa subito la Juve, gol numero 50 in bianconero per Morata con un bel tocco morbido a superare Maignan.

Morata e Dybala nel giro di due minuti impegnano ancora il portiere ex Lille. Brutte notizie in casa Milan: al 35′ si ferma Kjaer, al suo posto Kalulu.

Nel finale di tempo altri affondi bianconeri, poi ci prova la squadra di Pioli con Tonali dalla distanza, pallone a lato. Si va al riposo con la Juve avanti 1-0: decide Alvaro Morata.

Nella ripresa il Milan si fa sentire prima con Theo Hernandez e poi con Leao, poi al 76′ arriva il pari di Ante Rebic: corner di Tonali e l’attaccante croato si libera facilmente di Locatelli per infilare Szczesny.

Lo stesso Rebic ha la chance del 2-1 ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa. All’87’ Kalulu ha una grande occasione, stavolta è molto bravo Szczesny a dire di no.

Finisce 1-1, Juventus ancora a zero vittorie, Milan che sale a 10 punti. Domani il Napoli ha la chance di andare da solo in testa a punteggio pieno.

Foto: Twitter Milan