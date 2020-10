In conferenza stampa Stefano Pioli ha confermato l’assenza di Ante Rebic nel derby di domani contro l’Inter. Poi però ha aggiunto un particolare che non lascia sereni i tifosi rossoneri. Anche il tecnico, per dirla tutta, ha mostrato un po’ di apprensione a riguardo. «La settimana prossima capiremo quando potrà rientrare – ha evidenziato -. Il suo è un infortunio delicato».

Foto: Milan Twitter ufficiale