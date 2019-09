Rebic non convocato. Il Milan a un passo. Pronto per le visite 

Ante Rebic non è stato convocato per Eintracht-Fortuna Düsseldorf. Chiaro indizio di una cessione, destinazione Milan. Come riportato con un tweet da Marc Beherenbeck di Sky Sport Germania alle 16,48 Rebic è atteso a Milano per le visite. Una svolta dopo i tentativi fin qui vani per Correa e dopo gli accostamenti all’Inter che non avrebbero potuto avere profondità, semplicemente perché l’Inter aveva deciso di non cedere, già da giovedì scorso, Politano alla Fiorentina.

Foto: SportBild