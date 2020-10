Rebic non ce la fa. Il croato salterà il derby con l’Inter

Niente da fare per Ante Rebic. L’ala croata del Milan non giocherà il derby di sabato contro l’Inter: ha concordato questa soluzione oggi con lo staff medico rossonero. Il calciatore non ha ancora del tutto recuperato dalla lussazione al gomito rimediata a Crotone e il tecnico Pioli non è intenzionato a correre alcun rischio. Tornerà in campo quando sarà al 100%, nella prossima settimana previsti nuovi controlli.

Foto: Twitter ufficiale