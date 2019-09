Rebic-Milan, il ds dell’Eintracht conferma: “Accordo per lo scambio con André Silva”

Il Milan si appresta ad abbracciare Ante Rebic, mentre André Silva saluta e vola all’Eintracht Francoforte. Uno scambio ormai in dirittura, dopo quanto vi abbiamo raccontato. La conferma arriva direttamente da Fredi Bobic, direttore sportivo del club tedesco, intervenuto così ai microfoni di Sky Sport De: “C’è l’accordo su tutto. Se tutto andrà bene, André Silva domani sarà un nostro giocatore e Rebic andrà a Milano. Silva è un gran giocatore, porterà qualcosa di diverso al nostro attacco. Abbiamo sempre voluto giocare con due attaccanti puri”.

🎙️ Confirmation from @eintracht_eng head coach Adi Hütter that Ante Rebić is set to join AC Milan, with Andre Silva coming the other way. Both deals are subject to a medical. ✍️ pic.twitter.com/YotI8ROXSQ

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 1, 2019