Ante Rebic viaggia velocemente verso il Milan. La base di accordo con l’Eintracht è stata raggiunta: 25 milioni più bonus per il cartellino, ricordiamo sempre che il 50 per cento andrà versato alla Fiorentina in base a precedenti accordi. Rebic è pronto a raggiungere Milano per visite e firma. Per l’attaccante ingaggio da 2,5-2,8 più bonus.

Foto. Twitter Eintracht Francoforte