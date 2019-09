Rebic: “Il mio agente ha parlato con l’Inter, ma io ho scelto il Milan”

Nell’ultimo giorno di calciomercato, il Milan è riuscito a chiudere il suo ultimo colpo portando in rossonero Ante Rebic. Il croato, sostituito all’Eintracht proprio da un ex-milanista come André Silva, è stato presentato oggi in via ufficiale in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Per me questo è un sogno. Ho fatto qualche allenamento con la squadra, spero si possa fare una bella stagione. Il mio agente ha parlato anche con l’Inter, ma io no. Quando ho sentito che c’era il Milan, non ho avuto alcun dubbio. Anzi, visto che compio gli anni il giorno del derby, vorrei farmi un bel regalo quel giorno. Quando sono arrivato in Italia la prima volta ero molto giovane. Dopo l’esperienza a Francoforte mi sento cresciuto a livello calcistico e spero di poterlo far vedere qui al Milan. Non conoscevo Giampaolo prima, ma avevo sentito parlare bene di lui. A livello fisico mi sento bene. Se giocherò, dipenderà dalle scelte del mister per la gara di domenica. Io sono un tipo combattivo. Spero che la concorrenza interno possa farmi diventare più forte. Prima ero abituato a giocare 4-3-3, anche se nell’Eintracht ho giocato come seconda punta. Volevo la maglia numero 4, ma qui è occupata. Il 18 lo uso anche in nazionale e l’ho scelto per quello“.

Foto: twitter ufficiale Milan